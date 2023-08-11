Не убирайте овощи и фрукты в эти дни августа, иначе быть беде: урожай испортится и банки вздуются

Бывалые огородники уже давно поняли, что убирать урожай нужно с оглядкой на фазы Луны. Если сорвать фрукты или выкопать овощи в запретное время, то они очень быстро испортятся. Даже консервированные огурцы могут устроить бунт.

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В августе 2023 года есть три опасных дня. Будьте внимательны, они уже приближаются. Согласно лунному календарю, запретное время приходится на 15, 16 и 17 число последнего летнего месяца. Чтобы не рисковать, лучше перенести свои планы на более удачное время.

Источник: oka.fm.