Полейте огурцы этой дешевенькой подкормкой в августе: урожайность будет выше, чем в июле

Обычно в августе огурцы завершают плодоношение. Но все можно изменить. Если полить грядки особой подкормкой, то даже чахлые растения найдут в себе силы порадовать вас свежим урожаем. Будете срывать плоды до глубокой осени.

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Чтобы получить эффективное средство, нужно смешать 0,5 л золы с 200 мл уксуса 9%. Когда состав перестанет пениться, в него следует добавить раствор зеленой бродилки в пропорции 1 к 5.

Полученный концентрат необходимо развести водой в соотношении 1 к 2. Подкормку рекомендуется вносить методом полива. На одно растение потребуется взять около 0,5 л питательной смеси.

Если у вас нет готовой бродилки, можно воспользоваться другим вариантом. В качестве замены следует использовать препарат «Рост-концентрат» с гуматом или «Эликсир № 1».

Источник: дзен-канал «Ваш цветок».