Не 99 и даже не 100 рублей: озвучен курс доллара на 15 августа — четкий расклад аналитиков

Рубль в эту пятницу, 11 августа, вновь дешевел на валютной бирже. Доллар поднимался выше 99 рублей.

Делая прогнозы по поводу предстоящей недели — с 14 по 18 августа, — аналитики говорят, что рубль немного замедлит падение. Одни уверены, что курс доллара не закрепится выше отметки в 100 рублей, другие говорят, что в дальнейшем снижении рубля могут сыграть свою роль спекулянты.

Не исключено, что ко вторнику, 15 августа, доллар может торговаться на уровне уже 101 рубля.

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