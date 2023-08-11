Не 99 и даже не 100 рублей: озвучен курс доллара на 15 августа — четкий расклад аналитиков

Рубль в эту пятницу, 11 августа, вновь дешевел на валютной бирже. Доллар поднимался выше 99 рублей.
Делая прогнозы по поводу предстоящей недели — с 14 по 18 августа, — аналитики говорят, что рубль немного замедлит падение. Одни уверены, что курс доллара не закрепится выше отметки в 100 рублей, другие говорят, что в дальнейшем снижении рубля могут сыграть свою роль спекулянты.
Не исключено, что ко вторнику, 15 августа, доллар может торговаться на уровне уже 101 рубля.
«Рубль сохраняет слабость и продолжает среднесрочное нисходящее движение, несмотря на попытки ЦБ РФ сдержать его падение в виде повышения процентных ставок и приостановки покупок валюты в рамках бюджетного правила. В подобных условиях можно говорить об актуальности повышенных рисков достижения новых многомесячных минимумов рубля и стремления доллара к сопротивлению 101 рубль, евро — к 112,5 рубля, а юаня — к 13,75 рубля», — считает Елена Кожухова из компании «Велес капитал».
По материалам 1prime.ru