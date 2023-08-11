Даже бюджетные духи будут держаться больше суток: секрет в правильном нанесении

Многие модницы наносят парфюм на кожу за ушами. Они искренне уверены в том, что так аромат будет дольше держаться. Но это заблуждение.

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На самом деле есть гораздо более удачные места. Речь идет о так называемых точках пульса. К ним относится яремная впадина, запястья, локтевые и коленные сгибы, пупок, а также задняя часть шеи.

Попробуйте распределить духи по этим точкам. Вы сразу заметите, что аромат будет держаться гораздо дольше. Трюк сработает даже с бюджетным парфюмом.

Источник: дзен-канал «Кадка парфюма».