Бросьте щепотку этого продукта в сковороду: масло перестанет брызгаться во время жарки

Многие хозяйки не любят готовить на сковороде только потому, что брызги раскаленного масла летят во все стороны. Если вы в их числе, то знайте: эту проблему можно решить с помощью поваренной соли.

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Все просто. Разогрейте масло и бросьте в него щепотку приправы. И только после этого приступайте к готовке. Вы будете удивлены: масло больше не будет вылетать за пределы сковородки.

Этот трюк сработает с любыми продуктами. Можете жарить все, что угодно, главное, не переусердствуйте с солью. Солите блюдо осторожно, с учетом того, что приправа была добавлена в масло.

Источник: издание belnovosti.by