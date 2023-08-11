Рассыпьте эту смесь под кустами малины в августе: она обеспечит вас шикарным урожаем в новом году

Сразу после финального сбора урожая малину нужно обрезать и подкормить. Если этого не сделать, то ягода в будущем году вырастет мелкая и кислая.

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Чтобы омолодить кусты, необходимо убрать сухие и поврежденные побеги. Старые ветки, которые можно опознать по коричневым чешуйкам, тоже следует удалить. Жалеть их не стоит, так как ягода растет только на молодых побегах.

После стрижки растения следует подкормить. В августе малина нуждается в минеральных удобрениях. Чтобы малинник успел восстановить силы до наступления зимы, нужно внести под каждый куст 40 граммов сульфата калия или 50 граммов суперфосфата.

Гранулы заделываются в почву, а затем поливаются водой. Эта подкормка является одной из самых важных. Если все сделать по инструкции, то ягоды в новом сезоне будет так много, что придется продавать.

Источник: издание belnovosti.by.