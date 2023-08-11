Стоп-игра: доллар дошел до предела и замер на этой цифре, больше меняться не будет — сделано важное заявление о курсе валют

Центральный банк России ежедневно, по результатам биржевых торгов, устанавливает курс валют на следующий день. В пятницу регулятор сообщает о курсе валют на предстоящие два дня — субботу и воскресенье.

Уже объявлено, сколько будет стоить доллар, евро и юань 12 и 13 августа. Это означает — стоп-игра! — и курс уже не будет меняться до понедельника, 14 августа, пока вновь не начнутся торги на Московской валютной бирже.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».