Стоп-игра: доллар дошел до предела и замер на этой цифре, больше меняться не будет — сделано важное заявление о курсе валют

Центральный банк России ежедневно, по результатам биржевых торгов, устанавливает курс валют на следующий день. В пятницу регулятор сообщает о курсе валют на предстоящие два дня — субботу и воскресенье.
Уже объявлено, сколько будет стоить доллар, евро и юань 12 и 13 августа. Это означает — стоп-игра! — и курс уже не будет меняться до понедельника, 14 августа, пока вновь не начнутся торги на Московской валютной бирже.
Итак, курс доллара — 98,2066 рубля, что на 93 копейки выше показателя предыдущего дня.
Евро стал дороже на 82 копейки — 107,9723 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 8 копеек и составил 13,5351 рубля.
По материалам sportkp.ru