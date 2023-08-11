Стоп-игра: доллар дошел до предела и замер на этой цифре, больше меняться не будет — сделано важное заявление о курсе валют

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Центробанк установил курс валют на ближайшие выходные.

Центральный банк России ежедневно, по результатам биржевых торгов, устанавливает курс валют на следующий день. В пятницу регулятор сообщает о курсе валют на предстоящие два дня — субботу и воскресенье.

Уже объявлено, сколько будет стоить доллар, евро и юань 12 и 13 августа. Это означает — стоп-игра! — и курс уже не будет меняться до понедельника, 14 августа, пока вновь не начнутся торги на Московской валютной бирже.

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Итак, курс доллара — 98,2066 рубля, что на 93 копейки выше показателя предыдущего дня.

Евро стал дороже на 82 копейки — 107,9723 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 8 копеек и составил 13,5351 рубля.

По материалам sportkp.ru

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