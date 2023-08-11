Замочите баклажаны в этом составе: горечь уйдет через 30 минут

Чтобы избавиться от горечи, которая присуща крупным баклажанам, кулинары вымачивают овощи в холодной воде. Обычно процедура занимает около двух часов.

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Однако при необходимости процесс можно существенно ускорить. Опытные хозяйки пользуются трюком с поваренной солью.

Все проще простого. Для начала снимите с баклажанов кожуру. Затем нарежьте овощи кубиком или соломкой. После этого залейте их подсоленной водой и подождите ровно 30 минут.

Когда время пройдет, ополосните баклажаны чистой водой, обсушите их с помощью салфеток и приступайте к готовке. Можете не сомневаться: горечи не останется.

Источник: издание belnovosti.by.