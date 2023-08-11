Эти котлеты станут хитом: секретный ингредиент полностью изменит представление о привычном блюде

Традиционный набор продуктов для приготовления котлет включает в себя: мясной фарш, подсохшую булку, молоко, лук и специи. Это классика, которая знакома каждой хозяйке.

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Хотите поэкспериментировать со вкусом привычного блюда? Тогда добавьте в него помидоры. Этот ингредиент полностью изменит ваше представление о котлетах. Попробовав один раз, будете так готовить всегда.

Для начала замочите 100 г белого хлеба в молоке. Затем возьмите помидор среднего размера, снимите с него шкурку и измельчите мякоть на терке. Должно получиться около 100 г томатного пюре. Далее нарежьте крупную луковицу мелким кубиком и обжарьте до золотистого цвета.

После этого сложите овощи, хлеб, 500 г фарша и специи в одну миску. Хорошенько все перемешайте и приступайте к формированию котлет.

Мясные шайбочки можно обвалять в панировке и поджарить на растительном масле. А можно поместить в духовку. Это зависит от ваших личных предпочтений.

Источник: дзен-канал «Ладная кухня».