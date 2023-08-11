40 тысяч рублей: школьники получат выплаты после 1 сентября — суммы уже определены

Российские школьники с первого сентября смогут получать деньги за отличную учебу. Касается это тех ребят, которые примут участие в предметных олимпиадах.
В Казани, например, уже определили размеры поощрительных выплат для талантливых учеников.
За победу в республиканской олимпиаде по геологии и истории Татарстана школьникам заплатят 5 тысяч рублей. Те, кто продемонстрирует знания, достойные победы в олимпиаде по татарскому языку и литературе, получат 20 тысяч рублей. Такая же сумма ждет победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
По 40 тысяч рублей получат победители заключительного этапа всероссийской олимпиады. На десять тысяч меньше вручат призерам.
По материалам MK.RU