40 тысяч рублей: школьники получат выплаты после 1 сентября — суммы уже определены

Российские школьники с первого сентября смогут получать деньги за отличную учебу. Касается это тех ребят, которые примут участие в предметных олимпиадах.

В Казани, например, уже определили размеры поощрительных выплат для талантливых учеников.

За победу в республиканской олимпиаде по геологии и истории Татарстана школьникам заплатят 5 тысяч рублей. Те, кто продемонстрирует знания, достойные победы в олимпиаде по татарскому языку и литературе, получат 20 тысяч рублей. Такая же сумма ждет победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

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