На 10 процентов меньше: озвучен справедливый курс евро и доллара — вытираем пот со лба и дышим ровно

Евро и доллар на биржевых торгах в эту пятницу, 11 августа, обновляли свои исторические максимумы. Евро поднимался выше 109 рублей, доллар — выше 99 рублей.
Между тем, финансовые аналитики утверждают, что реальный курс американской и европейской валют должен быть ниже процентов на десять.
«Если исходить из поддерживающих рубль факторов — монетарной жесткости ЦБ, повышения цен на нефть с конца июля, сужения ценового спреда между сортами нефти Brent и Urals, улучшения динамики ВВП и стабилизации бюджетных параметров», — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
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По мнению Бахтина, рубль выглядит перепроданным. Между тем, аналитик не исключает повышения курса доллара и евро к историческим максимумам.
По материалам banki.ru