На 10 процентов меньше: озвучен справедливый курс евро и доллара — вытираем пот со лба и дышим ровно

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики считают, что рубль и так слишком перепродан.

Евро и доллар на биржевых торгах в эту пятницу, 11 августа, обновляли свои исторические максимумы. Евро поднимался выше 109 рублей, доллар — выше 99 рублей.

Между тем, финансовые аналитики утверждают, что реальный курс американской и европейской валют должен быть ниже процентов на десять.

«Если исходить из поддерживающих рубль факторов — монетарной жесткости ЦБ, повышения цен на нефть с конца июля, сужения ценового спреда между сортами нефти Brent и Urals, улучшения динамики ВВП и стабилизации бюджетных параметров», — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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По мнению Бахтина, рубль выглядит перепроданным. Между тем, аналитик не исключает повышения курса доллара и евро к историческим максимумам.

По материалам banki.ru

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