На 10 процентов меньше: озвучен справедливый курс евро и доллара — вытираем пот со лба и дышим ровно

Евро и доллар на биржевых торгах в эту пятницу, 11 августа, обновляли свои исторические максимумы. Евро поднимался выше 109 рублей, доллар — выше 99 рублей.

Между тем, финансовые аналитики утверждают, что реальный курс американской и европейской валют должен быть ниже процентов на десять.