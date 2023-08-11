Эта гремучая смесь пробьет любой засор: налейте в слив и оставьте на 30 минут

Забился слив в раковине? Не спешите звонить сантехнику. Разбирать сифон и орудовать вантузом тоже не придется. Проблему можно решить с помощью народного средства.

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Все просто. Смешайте в миске 2 столовые ложки соды, 20 граммов лимонной кислоты, 1 столовую ложку средства для мытья посуды и такое же количество зубной пасты. Добавьте сюда же стакан кипятка и подождите, пока пена осядет.

Влейте получившийся состав в сливное отверстие и поставьте таймер на 30 минут. Когда время пройдет, включите горячую воду. Через 2-3 минуты от засора не останется никакого следа.

Источник: cpykami.ru