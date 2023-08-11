Историческая цифра: доллар на бирже взмыл ввысь, уже дороже 99 рублей

В эту пятницу, 11 августа, доллар достиг практически исторической отметки. На валютных торгах на Московской бирже «американец» подскочил выше 99 рублей.
Таких цифр не было с марта 2022 года.
По данным биржи, курс евро на 16:34 московского времени рос на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Чуть ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.
Курс доллара растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля, юаня — на 19 копеек, до 13,65 рубля.
Напомним, ранее аналитики прогнозировали, что уже в августе доллар может подорожать до ста рублей.
По материалам 1prime.ru