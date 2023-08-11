Сколько нужно сахара и соли для помидорного рассола: не ошибитесь, иначе придется выбросить закрутки

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Помидорки будут идеальными!

Чтобы приготовить идеальные помидоры на зиму, нужно знать, сколько класть в рассол соли и сахара. Если допустить ошибку, то закрутки придется выбросить. Так как из-за недостатка или избытка этих ингредиентов банки могут запросто вздуться. 

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Бывалые хозяйки сходятся во мнении, что для приготовления помидорного рассола следует брать две столовые ложки поваренной соли на один литр воды. 

А вот сахара нужно гораздо меньше. На один литр жидкости потребуется взять всего одну ложку сладкого продукта.

Ранее стало известно об идеальном соотношении соли и сахара для огуречного рассола.

Источник: berdsk-online.ru

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