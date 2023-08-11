30 тысяч и 80 тысяч рублей: пенсионерам выплатят приличные суммы — рассказываем, кому именно

На получение пенсионного пособия свыше 30 тысяч рублей могут претендовать обладатели довольно большого числа профессий — от госслужащих и военных и до газовиков.

«На пенсионные выплаты в 30 тысяч рублей и больше могут претендовать государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 лет (а в 2024 году не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тысяч рублей. Пенсия госслужащих при достижении выслуги лет составляет от 45 процентов средней зарплаты, и каждый последующий год работы добавляет 3 процента», — рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.