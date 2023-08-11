Как очистить старую стиралку от плесени и извести: положите две таблетки прямо в барабан — будет как новая

Стиральную машину нужно регулярно очищать от отложений извести, остатков моющих средств и плесени. Если этого не делать, то техника быстро выйдет из строя.

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Продлить срок эксплуатации стиралки можно с помощью специальной бытовой химии. Однако опытные хозяйки предпочитают использовать таблетки для посудомоечных машин. Они справляются с задачей ничуть не хуже, а по деньгам выходит намного выгоднее.

Все просто. Добавьте две таблетки прямо в барабан машинки. Выберите программу с максимально возможной температурой воды. Установите дополнительное полоскание и запустите технику.

Процедуру нужно повторять раз в полгода. этого будет вполне достаточно для того, чтобы стиралка оставалась чистой.

Источник: издание belnovosti.by