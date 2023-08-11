Как простимулировать клубнику на обильный урожай в новом сезоне: секрет в летней подкормке — внесите в августе

Чтобы было много ягоды в будущем году, не забудьте подкормить клубнику в августе. В этом месяце растениям нужен фосфор, калий.

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Эти элементы помогут культуре заложить как можно больше почек для нового сезона.

Опытные дачники рекомендуют использовать в качестве удобрения раствор монофосфата калия. Возьмите столовую ложку препарата на десять литров отстоявшейся воды комнатной температуры.

Готовое средство следует вносить под корень сразу после полива обычной водой. Расход подкормки: четверть литра на один куст.

Источник: Дзен-канала «Ваш цветок»