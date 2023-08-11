Сколько нужно брать уксуса для приготовления огуречного рассола: не переборщите, иначе овощи будут кислыми

Чтобы соленые огурчики получились безупречными, нужно знать, сколько следует добавлять уксуса в рассол. Если переборщить с количеством этого продукта, то овощи будут кислыми.
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Стоит отметить, что все зависит от процентного содержания кислоты. Чем он выше, тем меньше будет расход.
Если вы имеете дело с уксусом 9%, то на литр рассола следует брать не более более двух столовых ложек жидкости. А в случае использования 6% продукта — около трех. Если у вас в запасе только 3% уксус, то смело используйте шесть столовых ложек на литр рассола.
Ранее стало известно об идеальном соотношении соли и сахара для огуречного рассола.
Источник: berdsk-online.ru