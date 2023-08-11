Как убрать желтизну от пота с белых вещей: стиральный порошок не нужен, возьмите один лимон

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Удалить такие пятна довольно сложно. Стиральный порошок точно не справится. Даже всеми любимое хозяйственное мыло здесь бессильно. Поэтому бывалые хозяйки пользуются хитростью с лимоном.

Все просто. Возьмите кислый фрукт среднего размера. Выдавите из него сок: должно получиться около 100 мл жидкости. И используйте его для стирки.

Сок можно вылить прямо в барабан машины. Порошок при этом использовать нет нужды.

Трюк с лимоном поможет избавиться не только от желтых пятен. Его можно использовать, когда нужно отстирать ржавчину или следы от маркера.

Источник: thevoicemag.ru