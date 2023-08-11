Посолили сковороду и оставили: начисто убрали черный нагар со сковородки — собрался в жижу и смылся

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Правильно повторите каждый этап, и вы будете приятно удивлены результату. Вам не придется долго шоркать поверхность сковороды или разоряться на дорогое чистящее средство.

Насыпаем на черный нагар соль, потом соду, далее проливаем моющим средством для посуды. Распределяем состав по поверхности при помощи губки.

Укрываем салфетками, поливаем уксусом, в этот момент пойдет бурная пенная реакция. Оставляем сковороду в таком виде для впитывания минут на 30.

Потом убираем салфетки и промываем сковороду водой.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»