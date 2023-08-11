Бросили в машинку 1 таблетку аспирина: в приятном изумлении — белье лучше нового, отбеливатель не нужен

Аспирин может заменить отбеливатель при стирке. Измельченное в порошок средство растворите в теплой воде и замочите в этом растворе белье примерно на час.

Далее бросьте в стиралку и в отсек с порошком также добавьте толченый аспирин. Ваше белье станет намного чище, чем при обычной стирке.

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Кислота, которая содержится в аспирине, усиливает качества стирального порошка и позволяет отказаться от дорогих средств.

Также аспирин предотвращает образование накипи в стиральной машинке, если добавлять его в отсек вместе с кондиционером.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»