Спасли герань перекисью: из чахлой превратилась в роскошную, цветет пышно, стала сочной и яркой

Чахлую герань, которая отказывается цвести и с поникшими листочками оживит простой дешевенький состав. Он является мощным стимулятором для этого растения.

Герань моментально оживает, ее листочки наливаются зеленью и соками, цветы начинают расти обильно и пышно.

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Влейте 1 мл пepeкиcи водорода и 0,6 мл йодa в 1 л воды, размешайте и пролейте данным раствором землю под геранью.

Она обязательно должны быть сухой, на листочки стараемся не попадать составом (иначе сгорят). Для подкормки выбираем время, когда нет прямых солнечных лучей.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».