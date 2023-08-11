Очень простой способ извести гусениц и слизней на капусте: вылили кружкой на кочаны — утром ни одного вредителя

Как только заметите гусениц и слизней на капусте, сразу же обработайте культуру. Если немного опоздать, то вы можете лишиться урожая полностью, эти существа очень прожорливы.
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Очень эффективно себя показал против гусениц и слизней метод с известкой. Он работает моментально, обычно одной обработки достаточно.
1 стакан извести разведите в 10-литровом ведре воды, полейте 2 раза с разрывом в 20 минут.
Делайте это половиком или кружкой, выливая прямо сверху кочана посередине.
Источник: Telegram-канал «Дачник».