На унитазе появилась рыжина: в два счета ее «слижет» одна хитрость — смыл и порядок

Если вы устали бороться с рыжиной на вашем унитазе, и полоски со стороны бачка появляются вновь и вновь, значит пора решать проблему изнутри и кардинально.

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Рыжие вертикальные полоски на унитазе говорят о том, что грязно внутри бачка и бороться с этими наслоениями в чаше бесполезно. Нужно почистить бачок. Когда вы откроете его, вы удивитесь, сколько ржавой грязи накопилось внутри.

Лучше процедуру проводить перед сном и ночью не пользоваться унитазом. Налейте в бачок любое средство против ржавчины для сантехники и оставьте его внутри на 8–10 часов, потом щеткой промойте стенки бачка и смойте.

Теперь ваш унитаз будет оставаться чистым долго!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»