Как при помощи воды проверить натуральность меда: смотрим, как расползается

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Если мед натуральный, на его поверхности нарисуется структура сот. Кроме того, в натуральном меде часто присутствуют частички пчел, пахнет он цветами, а не сахарной патокой или карамелью.

При этом густота меда не зависит от натуральности состава. Засахаренный мед - не значит испорченный, растапливать его не надо. При температуре свыше 60 градусов он теряет свои полезные свойства.

Источник: Telegram-канал «Женские советы»