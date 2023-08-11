Только один процент россиян надеется жить за счет детей после выхода на пенсию

1-10 августа сервис поиска работы Superjob провел опрос о пенсионных ожидания россиян. Людей спрашивали: «Как вы считаете, каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возраста?»

27% респондентов ответили - работа или подработка;

25% - государственная пенсия,

16% - личные сбережения;

2% - средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды;

и только 1% - рассчитывает на детей.

«Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться», - цитирует ТАСС результаты опроса.

«Среди россиян до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возраста рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты».