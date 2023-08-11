Названы турецкие города с самой низкой арендой жилья для россиян

Российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» составил топ турецких курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье.

Так дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе (прибрежный поселок в 24 км от Аланьи) - 3,1 тысячи рублей за сутки. Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тысячи и 4,4 тысячи рублей соответственно.

Согласно исследованию сервиса, средняя стоимость посуточной аренды жилья в Турции этим летом составляет 5,2 тысячи рублей за ночь, что на 16% больше по сравнению с летом 2022 года.

В Анталье средняя цена - 4,7 тысячи рублей за сутки, в Стамбуле - 4,9 тысячи рублей, Аланье - 5 тысяч рублей, Кушадасах - 5,3 тысячи рублей, Кемере - 6,7 тысячи рублей, Белеке - 7,9 тысячи рублей, Чамьюве - 8,8 тысячи рублей.