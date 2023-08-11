Названы турецкие города с самой низкой арендой жилья для россиян

Российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» составил топ турецких курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье.
Так дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе (прибрежный поселок в 24 км от Аланьи) - 3,1 тысячи рублей за сутки. Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тысячи и 4,4 тысячи рублей соответственно.
Согласно исследованию сервиса, средняя стоимость посуточной аренды жилья в Турции этим летом составляет 5,2 тысячи рублей за ночь, что на 16% больше по сравнению с летом 2022 года.
В Анталье средняя цена - 4,7 тысячи рублей за сутки, в Стамбуле - 4,9 тысячи рублей, Аланье - 5 тысяч рублей, Кушадасах - 5,3 тысячи рублей, Кемере - 6,7 тысячи рублей, Белеке - 7,9 тысячи рублей, Чамьюве - 8,8 тысячи рублей.
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Лидером по бронированиям россиян стала Аланья (32,7%). Далее идут Стамбул (30%), Анталья (19,7%), Авсаллар (7,3%), Мерсин (3,6%), Сиде (1,7%), Чамьюва (1,2%), Белек (1,1%), Кемер (0,6%), Кушадасы (0,6%).
«В отелях Турции, в основном, останавливаются покупатели пакетных туров, тогда как апартаменты и квартиры, как правило, выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов в России растет, а вместе с ней и спрос. Также этому способствует и рост предложения, в Турции в последние годы очень активно строятся апарт-комплексы», - цитирует ТАСС гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.
Аналитики также отмечают, что у самостоятельных туристов продолжительность отдыха дольше, чем у проживающих в отелях. Так, средний срок аренды посуточного жилья в Авсалларе составляет 25 суток, Белеке - 24 суток, Чамьюве - 17 суток, Аланье - 16 суток, в Кемере - 14 суток, Сиде - 13 суток, Анталье - 9 суток, Стамбуле, Мерсине и Кушадасы - одинаково 5 суток.