Сладкий пирог с творогом и смородиной: сметают со стола и охотятся за рецептом даже ленивые

Пирог. Фото: Global Look Press

 

Потому что вкусно и готовится легко.

Порадовать домашних вкусной выпечкой можно не затрачивая уйму времени у плиты. В сезон смородины можно сделать вкусный пирог с творогом и ягодами, от которого все будут в восторге, а повторить его захотят даже ленивые.

Итак, потребуется:

  • 300 гр творога (18% жирность),
  • 50 гр сметаны (20% жирность),
  • 180 гр сахара,
  • 350 гр ягод смородины,
  • 1 ст. л. крахмала,
  • 2 ст. л. молока,
  • 125 гр сливочного масла (холодного),
  • 250 гр муки,
  • 100 гр сахарной пудры,
  • цедра 1 лимона,
  • 1 яйцо,
  • щепотка соли.

 

 

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Готовим так: муку просеиваем, солим, вносим сливочное твердое масло нарезанными кубиками, сахарную пудру, тертую на мелкой терке цедру лимона, яйцо, перемешиваем до образования теста. И убираем в холодильник на полчаса зреть.

Для начинки творог смешиваем со сметаной и 2/3 сахара, взбиваем миксером до пены и охлаждаем в холодильнике.

Тесто подошло, раскатываем толщиной 5 мм круг и размещаем в форме для выпечки, лепим также бортики, излишки убираем.

Выкладываем начинку и ровно распределяем по всей форме; смешанные ягоды с оставшейся 1/3 сахара и крахмалом выкладываем поверх творога.

Из оставшегося теста формируем «решетку» и накрываем пирог, убираем в духовку 170 градусов Цельсия. Пирог выпекаем 40-50 минут.

По материалам сайта Belnovosti

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