Сладкий пирог с творогом и смородиной: сметают со стола и охотятся за рецептом даже ленивые

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Готовим так: муку просеиваем, солим, вносим сливочное твердое масло нарезанными кубиками, сахарную пудру, тертую на мелкой терке цедру лимона, яйцо, перемешиваем до образования теста. И убираем в холодильник на полчаса зреть.

Для начинки творог смешиваем со сметаной и 2/3 сахара, взбиваем миксером до пены и охлаждаем в холодильнике.

Тесто подошло, раскатываем толщиной 5 мм круг и размещаем в форме для выпечки, лепим также бортики, излишки убираем.

Выкладываем начинку и ровно распределяем по всей форме; смешанные ягоды с оставшейся 1/3 сахара и крахмалом выкладываем поверх творога.

Из оставшегося теста формируем «решетку» и накрываем пирог, убираем в духовку 170 градусов Цельсия. Пирог выпекаем 40-50 минут.

По материалам сайта Belnovosti