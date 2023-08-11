Сладкий пирог с творогом и смородиной: сметают со стола и охотятся за рецептом даже ленивые

Порадовать домашних вкусной выпечкой можно не затрачивая уйму времени у плиты. В сезон смородины можно сделать вкусный пирог с творогом и ягодами, от которого все будут в восторге, а повторить его захотят даже ленивые.
Итак, потребуется:
- 300 гр творога (18% жирность),
- 50 гр сметаны (20% жирность),
- 180 гр сахара,
- 350 гр ягод смородины,
- 1 ст. л. крахмала,
- 2 ст. л. молока,
- 125 гр сливочного масла (холодного),
- 250 гр муки,
- 100 гр сахарной пудры,
- цедра 1 лимона,
- 1 яйцо,
- щепотка соли.
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Готовим так: муку просеиваем, солим, вносим сливочное твердое масло нарезанными кубиками, сахарную пудру, тертую на мелкой терке цедру лимона, яйцо, перемешиваем до образования теста. И убираем в холодильник на полчаса зреть.
Для начинки творог смешиваем со сметаной и 2/3 сахара, взбиваем миксером до пены и охлаждаем в холодильнике.
Тесто подошло, раскатываем толщиной 5 мм круг и размещаем в форме для выпечки, лепим также бортики, излишки убираем.
Выкладываем начинку и ровно распределяем по всей форме; смешанные ягоды с оставшейся 1/3 сахара и крахмалом выкладываем поверх творога.
Из оставшегося теста формируем «решетку» и накрываем пирог, убираем в духовку 170 градусов Цельсия. Пирог выпекаем 40-50 минут.
По материалам сайта Belnovosti