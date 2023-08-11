Рецепт соленых огурцов: вкуснющие, банки прячьте подальше - иначе до зимы не доживут!

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Для начала помоем огурчики, поместим в банку вместе с листками смородины, веточкой укропа, двумя зубцами чеснока и щепоткой семян горчицы.

Вскипятим воду, зальем в банку к огурцам и дождемся полного остывания. Когда это произойдет, снова выливаем в кастрюлю и кипятим.

В воду насыпаем 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый перец и перец горошком. Довели до кипения и сразу сняли с огня, добавили 2 ст. ложки уксусной эссенции.

Теперь заливаем с огурцы и сразу под крышку. После чего переворачиваем, накрываем одеялом и ждем, когда остынет. И прячем подальше, чтобы до зимы никто не добрался и не съел.

По материалам Telegram-канала «Дачница»