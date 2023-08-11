Рецепт соленых огурцов: вкуснющие, банки прячьте подальше - иначе до зимы не доживут!

Конец лета – традиционно хлопотливое время на кухне. Хозяйки стараются заготовить на зиму разносолы и достают свои проверенные годами рецепты. Чтобы получились вкусные огурчики, надо постараться, а весь успех, как известно, зависит от рассола.
Чтобы за время хранения рассол не помутнел, нужно соблюсти пропорции и правильно сварить его. Также немаловажную роль играет состав. Предлагаем рецепт вкусных соленых огурцов, которые придутся по вкусу всем домочадцам.
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Для начала помоем огурчики, поместим в банку вместе с листками смородины, веточкой укропа, двумя зубцами чеснока и щепоткой семян горчицы.
Вскипятим воду, зальем в банку к огурцам и дождемся полного остывания. Когда это произойдет, снова выливаем в кастрюлю и кипятим.
В воду насыпаем 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый перец и перец горошком. Довели до кипения и сразу сняли с огня, добавили 2 ст. ложки уксусной эссенции.
Теперь заливаем с огурцы и сразу под крышку. После чего переворачиваем, накрываем одеялом и ждем, когда остынет. И прячем подальше, чтобы до зимы никто не добрался и не съел.
По материалам Telegram-канала «Дачница»