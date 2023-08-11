За что надо любить кабачок: чем полезен для людей этот зеленый овощ

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Этот овощ крайне редко вызывает аллергию и легко усваивается, поэтому с него рекомендуют начинать прикорм детям. Также он диетический, его рекомендуют пожилым и школьникам, а также следящим за фигурой - низкокалорийный настолько, что содержит всего 24 ккал в 100 гр.

Но и это еще не все. Кабачки на 90% состоят из воды, содержат калий, витамины А, С, РР, антиоксиданты лютеин и зеаксантин.