Котлеты получаются сочные и пышные: вот что опытные хозяйки добавляют в фарш

Котлеты – любимое блюдо россиян с детства. И любая хозяйка готовит это мясное блюдо по собственному, фирменному рецепту. Есть сразу несколько секретов, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочные, пышные и вкусные, а не твердые и сухие.

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Многие повара, например, используют при приготовлении фарша хлеб. Однако, редкая хозяюшка знает, что вместо него лучше использовать кабачки. Это универсальный овощ, способный придать мягкости и сочности любым котлетам.

Измельчите кабачок на терке, посолите, отожмите от лишней влаги. И теперь добавляйте в фарш. Также можно внести пару ложек сметаны или майонеза для придания нежности и вкуса.

По материалам сайта Pensnews