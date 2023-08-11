На 50%: уже осенью случится серьезное подорожание этих продуктов – экономист Зайнуллин

Вслед за ростом валют повысятся цены. Причем, подорожание коснется не только техники, но и продуктов питания. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций на факультете рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

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Ослабленный рубль уже осенью приведет к скачку цен на импортные овощи и фрукты. Сегодня в магазинах пока продаются выращенные в России, так что сезонный фактор еще сдержит повышение до сентября. А потом ценники начнут переписывать.

Эксперт предупреждает, что цены на оливки (а следом и на оливковое масло), кофе, имбирь могут подскочить на 50%. Дело в том, что в 2023 году случился неурожай этих культур. Причиной также стала и санкционная политика.

«Блокировка экспорта минеральных удобрений из России и Беларуси может снизить урожайность многих групп продовольственных товаров во многих странах мира, в первую очередь в Европе, и вызывать рост цен на продовольственные товары», – объяснил экономист.

По материалам сайта Bankiros