Больше желтых пятен подмышками на белом не видели: выводим подручными средствами

Желтые пятна на белых вещах подмышками испортили не одну вещь. Из-за этой напасти многие люди просто отказываются от светлого в гардеробе и полностью переходят на темную одежду. Между тем, есть способ избавиться от желтизны на ткани и забыть про нее впредь.

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Берем 2 ст ложки пищевой соды, 1 ст ложку любого жидкого моющего средства, немного воды, перемешиваем тщательно, пока не образуется однородная паста.

Получившийся раствор наносим равномерно на загрязненном участке, после чего обильно поливаем перекисью водорода и оставляем на пару часов. Когда время пройдет, стираем вещь и забываем про проблему.

По материалам Телеграм-канала «Дневник хозяйки»