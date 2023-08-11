Вместо овощного салата готовим помидоры по-корейски: тот самый рецепт, за которым все хозяйки охотятся

Не торопитесь все помидоры пускать на засолку. Сделайте быструю закуску по-корейски из свежих овощей и не пожалеете – ароматно и вкусно, пальчики оближешь.

Возьмите 1 кг томатов, 2-3 болгарских перца, 1 головка чеснока, 1 острый перец, 50 гр сахара, 50 мл уксуса, растительное масло и соль, а также укроп и петрушка либо другая любимая зелень.

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Весь перец и чеснок измельчить в блендере или в мясорубке, мелко порезать зелень. Помидоры порубить на четвертинки. Все ингредиенты перемешиваем и отправляем в холодильник.

Желательно оставить там закуску на ночь, а еще лучше на сутки – так овощи пропитаются и будут еще вкуснее.

По материалам сайта Belnovosti