Не подкормите в августе морковные грядки – урожай будет хилым: сейчас корнеплоды набирают массу, помогите им

Лето на исходе, дачный сезон близится к финалу. Еще каких-то пару недель – и наступит горячая пора сбора урожая. Но специалисты советуют не забрасывать грядки и пассивно дожидаться финала, а активно действовать. Сейчас самое время дать моркови подкормку, которая поможет ей набрать массу и улучшить вкус.

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В августе морковь особенно сильно нуждается в калийных и фосфорных удобрениях. Именно их дефицит приводит к отсутствию сладости во вкусе, маленьким размерам и ухудшению вкуса.

Чтобы помочь корнеплоду, в августе не только дают питание, но и продолжают тщательный полив грядок. Так морковка будет сочной.

По материалам сайта Izvmor