Какой курс валют прогнозирует экономист Беляев на конец августа: еще не предел

С апреля текущего года американская и европейская валюты демонстрируют рост. Они уже побили рекорд марта 2022 года и, судя по тенденции, продолжат свое восхождение. Однако, в конце августа критических курсов не предвидится, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Понижение рубля продолжится до конца августа. Видимо, и в сентябре тоже. Учитывая эти темпы, можно сказать, что к концу августа евро будет стоить 110 рублей, доллар – 98», - озвучил курсы валют Беляев.

Между тем, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин считает, что уже в этом году россияне увидят доллар по 100 рублей.

По материалам сайта "Абзац"