Моментальная закуска из огурцов: чеснок, немного перца, сахар – сметут со стола первой и добавки потребуют

В сезон овощей самое время наедаться свежими огурчиками. Ароматные, со своего огорода – приготовить из них можно не только повседневный салат, но и мгновенно замаринованную закуску с чесночком.

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Килограмм огурцов нарезать на дольки, добавить 6 измельченных зубчиков чеснока, 2 мелко нарезанных пучка укропа. Посыпать 1 ложкой соли, 2 ложки сахара, молотый черный перец по вкусу, немного растительного масла и лимонного сока. Тщательно перемешать закуску и убрать в холодильник – охлажденная еще вкуснее. А можно подержать подольше и помариновать – тогда вообще за уши будет не оттянуть ни взрослых, ни детей.

По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"