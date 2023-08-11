Астролог предупредила, к кому в дом в августе постучится беда: придется готовиться к худшему

Фото: freepik.com

Анна Савельева рассказала, что два знака зодиака столкнуться с большими неприятностями.

Зачастую черная полоса в жизни наступает внезапно. Но если подготовится к проблемам, то их проще пережить. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кто в августе столкнется с бедой. Она выделила два знака зодиака, которым будет сложно. Им нужно быть внимательными к здоровью и своим близким. 

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«У Скорпионов беда будет выражаться в плохом известии. Скорее всего, это будет неприятное известие, связанное с каким-то родственником, может даже со смертью родственника. Также это может быть серьезная болезнь, когда человек находится на грани жизни и смерти. 

Также у Львов идет беда в плане серьезной болезни. Но они могут избежать болезни. Львы любят всех контролировать. Им нравится, чтобы все было так, как они сказали. Тем более, сейчас солнце входит в знак льва, поэтому дело усугубляется. Это их стихия.

Они будут полны энергии управлять не только своей жизнью, но и чужой. А чем больше они будут лезть в чужую жизнь и получать отказы, тем больше им это не будет нравится. Это будет переходить в серьезный внутренний дискомфорт, который выльется в болезнь. За контроль отвечает все, связанное с головой. Поэтому у них могут быть головные боли, а если что-то серьезное, то может быть инсульт», – заявила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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