Астролог предупредила, к кому в дом в августе постучится беда: придется готовиться к худшему

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«У Скорпионов беда будет выражаться в плохом известии. Скорее всего, это будет неприятное известие, связанное с каким-то родственником, может даже со смертью родственника. Также это может быть серьезная болезнь, когда человек находится на грани жизни и смерти.

Также у Львов идет беда в плане серьезной болезни. Но они могут избежать болезни. Львы любят всех контролировать. Им нравится, чтобы все было так, как они сказали. Тем более, сейчас солнце входит в знак льва, поэтому дело усугубляется. Это их стихия.

Они будут полны энергии управлять не только своей жизнью, но и чужой. А чем больше они будут лезть в чужую жизнь и получать отказы, тем больше им это не будет нравится. Это будет переходить в серьезный внутренний дискомфорт, который выльется в болезнь. За контроль отвечает все, связанное с головой. Поэтому у них могут быть головные боли, а если что-то серьезное, то может быть инсульт», – заявила эксперт.