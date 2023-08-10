Женщины с этими именами сведут с ума любого: восемь имен настоящих соблазнительниц

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Психолог и таролог назвал тех, кто в два счета может охмурить мужчину.

Порой одни девушки никак не могут закрутить роман, а другие одним взглядом способны покорить любого мужчину. Психолог и таролог Зарина Шаман назвала восемь соблазнительных женских имен, обладательницы которых словно наделены чарами очарования. 

Александра, Евгения и Виктория.

Это девушки простые, зачастую из провинции, которые с успехом справляются с «мужской работой». А вот своим вторым половинкам они вселяют веру в себя и направляют к успеху. Они помогут поверить в себя и добиться карьерного роста.

Олеся.

Эти девушки светятся от любви. Они окутают своего мужчину искренними чувствами. А вот окружающие будут мечтать о серьезных отношениях с этой девушкой.

Алена и Алиса.

Они всегда юны и привлекательны в любом возрасте. Им всегда удается найти подход к любому мужчине. При этом обладательницы этих имен знают себе цену. Они легко завладевают вниманием состоятельных и успешных мужчин, которым лестно находиться в обществе хорошенькой спутницы.

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Анастасия.

Построит идеальные отношения с мужчиной  который ценит партнерство. Они сделают все, чтобы вместе преодолеть любые трудности и достичь заветных целей.

Марта.

Эти девушки максимально женственные, выглядят стильно, умеют быть легкими. Они способны приносить положительную энергетику в любую компанию. А вот завоевать сердце девушки с этим весенним именем завоевать очень сложно,  пишет Marieclaire.

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