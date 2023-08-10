Как сварить гречневую кашу за три минуты: нужна только соль и вода

Опытные кулинары поделились гениальным трюком. Оказывается, есть способ сварить гречневую кашу всего за несколько минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Инструкция простая. Промойте крупу несколько раз. Затем залейте ее водой в соотношении 1 к 2, добавьте соль и уберите миску в холодильник на 10 часов.

Когда время пройдет, достаньте гречку, пересыпьте ее в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Подготовленная таким способом крупа станет мягкой уже через три минуты.

Источник: издание belnovosti.by.