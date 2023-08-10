Доктор Мясников рассказал о том, какие продукты помогают от бессонницы: таблетки больше не нужны

Если вы плохо засыпаете, это не повод тянуться за таблетками. Доктор Александр Мясников рекомендует в первую очередь пересмотреть свой рацион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Хорошему сну способствуют продукты с высоким содержанием белка. Поэтому в меню следует включить мясо, рыбу и яйца. В них содержится альфа-аминокислота триптофан. Из нее в организме человека производится гормон мелатонин, который отвечает за сон.

Кроме того, можно полакомиться ананасом, вишней, яблоками, помидорами и орехами. Эти продукты уже содержат гормон сна. А именно он и нужен для хорошего сна на протяжение всей ночи.

Источник: Telegram-канал доктора Мясникова.