Как бесплатно пронести в самолет еще одну сумку: хитрый трюк от опытных путешественников — реально работает

Если вы по какой-то причине не планируете покупать багажное место, но хотите взять больше вещей, чем помещается в ручную кладь. Выход есть. Можно воспользоваться несколькими хитростями.

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Во-первых, на выручку придет дьюти-фри. Приобретите в беспошлинной зоне что-нибудь маленькое, а пакет попросите большой. Такие покупки не считаются ручной кладью, поэтому вы сможете положить часть вещей в тот самый пакет.

Во-вторых, захватите с собой подушку для путешествий. Ее можно сшить самостоятельно. Только в качестве набивки следует использовать вещи, а не поролон.

В-третьих, не забывайте о том, что у вас есть полное право надеть на себя сразу несколько кофт и штанов. Но помните о том, что снять их можно будет только в салоне самолета. Поэтому некоторое время придется попотеть.

Источник: tourprom.ru.