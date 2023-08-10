«Столетний» нагар слезет со сковородки: приготовили суперсредство — грязь сползет по раковине

Не спешите выбрасывать сковородку, если грязь с нее не отмывается даже самыми дорогими бытовыми средствами. Самый закостенелый нагар можно оттереть раствором, который готовили еще наши мамы и бабушки.

Смешайте в отдельной миске 3 столовые ложки соды, 1 чайную ложку моющего средства для посуды и 2 чайные ложки перекиси водорода.

Тщательно перемешайте и обмажьте смесью грязную посуду. Через два часа потрите губкой и смойте водой. Нагар сам сползет по раковине.

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