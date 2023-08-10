Москвичей предупредили о плохой погоде: объявлен желтый уровень опасности

Жителей столицы России предупредили о надвигающейся непогоде. В пятницу, 11 августа, ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Что относится к желтому уровню опасности. Такие погодные условия классифицируются как несущие угрозу для жизни.

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По прогнозу специалистов Гидрометцентра, погода ухудшится в 15 часов по столичному времени. Однако уже к 21 часу ситуация нормализуется.

Весь день будет облачно, возможны осадки. Дневная температура воздуха составит 27–29 °C .

Источник: meteoinfo.ru.