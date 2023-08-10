Развод или второй шанс: астролог Лифанова назвала пять знаков зодиака, которые переживут кризис отношениях

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По словам астролога, в августе и сентябре произойдут перемены в жизни этих людей.

Многие люди даже не подозревают, что их отношения потихоньку идут ко дну. Порой вторая половинка накапливает обиды, которые в итоге выливаются в скандал. Астролог Юлия Лифанова назвала пять знаков зодиака, представителей которых в августе-сентябре ждут бурные перемены в личной жизни. У них наступит кризис в отношениях.

Первыми в списке оказались Львы, которые долго были в разлуке. Они смогут увидеть свою вторую половинку и построить планы на будущее. И такими темпами связь удастся восстановить, отношения станут только крепче. 

А вот одинокие Овны в этот период почувствуют себя в центре внимания. Судьба их сведет с человеком, с которым закрутится роман. А семейные представители упрямого знака к осени примут судьбоносное решение. Они либо найдут, как перезагрузить отношения, либо захотят развода.

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Водолеи после неприятного периода со множеством трудностей снова наладят связь с любимым человеком. Все прежние негативные эмоции забудутся, а отношения будут перерождены. 

Одинокие Весы найдут человека, которого ждали много лет, — друга. Теплые чувства постепенно перерастут в крепкую любовь. Весы в браке, как и Овны, распутают узлы давних противоречий.

Козероги, у которые были проблемы в интимной жизни, возьмут все под свой тщательный контроль. Но ограничивать себя они не станут, сообщает wday.ru.

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