Идет противостояние! Объявлен средний курс доллара на 2024 год — аналитики все поняли

Экономические аналитики не спешат паниковать. Несмотря на то что рубль значительно ослаб — коллапса не будет. По их мнению, скоро начнет все выравниваться.

Да, мы действительно практически перестали поставлять энергосырье в Европу. Да, нарастает отток капитала из России. Но это еще не все.

«Но рублевая денежная масса растет. По официальным данным Центробанка, ее объем увеличивается на 25% в год», — заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По словам эксперта, получается, что фундаментальные факторы по-прежнему работают на ослабление рубля, а этот, технический, — на укрепление. Идет противостояние.

И средний курс доллара на 2024 год может составить 80–85 рублей, что уже не так плохо.

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