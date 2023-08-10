Нагар и жир сойдут пластами, останется только смыть: просто налейте в сковороду стакан этого средства

Отмыть пригоревшую сковороду довольно сложно. Тереть нагар жесткой губкой не стоит. Дорогая бытовая химия тоже не всегда эффективна. Поэтому находчивые хозяйки пользуются трюком с уксусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ничего сложного. Налейте в проблемную посудину стакан едкого продукта, добавьте такое же количество воды и поставьте сковороду на огонь. Когда состав закипит, насыпьте в него пару ложек соды и подождите несколько минут.

Вы не поверите своим глазам: нагар и жир сойдут пластами. Вам останется только ополоснуть посуду под струей чистой воды — и можно наслаждаться безупречным результатом.

Будете осторожны: этот метод не подходит для изделий с тефлоновым покрытием.

Источник: tut-news.ru.