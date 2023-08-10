Нагар и жир сойдут пластами, останется только смыть: просто налейте в сковороду стакан этого средства

Сковородка. Фото: freepik.com / freepik

Этот метод не подходит для тефлонового покрытия.

Отмыть пригоревшую сковороду довольно сложно. Тереть нагар жесткой губкой не стоит. Дорогая бытовая химия тоже не всегда эффективна. Поэтому находчивые хозяйки пользуются трюком с уксусом.

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Ничего сложного. Налейте в проблемную посудину стакан едкого продукта, добавьте такое же количество воды и поставьте сковороду на огонь. Когда состав закипит, насыпьте в него пару ложек соды и подождите несколько минут.

Вы не поверите своим глазам: нагар и жир сойдут пластами. Вам останется только ополоснуть посуду под струей чистой воды — и можно наслаждаться безупречным результатом.

Будете осторожны: этот метод не подходит для изделий с тефлоновым покрытием.

Источник: tut-news.ru.

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