Немедленно уберите его из аптечки: это лекарство плохо влияет на сохранность других медикаментов

Аптечка со всеми необходимыми препаратами есть почти в каждой квартире. Однако многие забывают, что у каждого лекарства имеются свои требования к условиям хранения. Если их не соблюдать, то медикаменты станут бесполезными или даже вредными.

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Терапевт Андрей Кондрахин рекомендует хранить порошки и таблетки отдельно от жидкостей. Так как растворы можно легко пролить, и тогда придется выбросить весь запас лекарств.

Особое внимание следует уделить йоду. Этот препарат обладает повышенной летучестью. Поэтому такое соседство может нанести ущерб даже через плотную упаковку.

Источник: gorodovoy.ru