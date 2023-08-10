Самая вкусная аджика из кабачков: получается в миллион раз лучше икры и готовится проще

Все еще раздаете излишки кабачков соседям? Немедленно прекратите разбазаривать урожай. Лучше приготовьте вкуснейшую аджику. Получится даже лучше, чем икра. Вся семья будет в восторге.

Вам потребуется: 1 кг кабачков, 1 кг помидоров, 800 г болгарского перца, 200 г чеснока, 100 г уксуса 9%, 100 г подсолнечного или оливкового масла, жгучий перец по вкусу и 1,5 ст. ложки соли.

Очистите кабачки от кожуры и семечек. Нарежьте овощи на кубики и пропустите их через мясорубку. Далее нагрейте в кастрюле масло, добавьте в него получившееся пюре. Доведите смесь до кипения и посолите. Убавьте огонь до минимума и засеките один час. В процессе варки аджику нужно иногда помешивать.

Когда время пройдет, влейте в кастрюлю уксус. Хорошенько все перемешайте и разлейте готовый соус по стерилизованным банкам.

Источник: издание belnovosti.by.