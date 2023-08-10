Назван самый бестолковый режим стирки: электричества тратит много, а результат никакой

Бережливые хозяйки уже давно выяснили, что стирать при 40°C нет никакого смысла. По их мнению, этот режим машинки является самым бестолковым.

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Современные моющие средства легко справляются с обычными загрязнениями даже при температуре воды в 30°C. А серьезные пятна при 40°C не отстирать.

Получается, что этот режим тратит намного больше электричества, чем при нагреве воды до 30°C. Но результат стирки ничем не отличается.

И при этом он бесполезен, когда дело касается сложных пятен. Так как стойкие загрязнения требуют более высоких температур.

Источник: tut-news.ru